الأرصاد المصرية تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان نشرته على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توقعت أن يشهد طقس غد الجمعة فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا، إضافة إلى شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وبخصوص يوم السبت والأحد فقد قالت إن طقسهما سيشهد أيضا أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا، مع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

ولم تتحدث في طقس الاثنين والثلاثاء عن فرص أمطار، لكنها توقعت أن يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لطقس اليوم الأخير الأربعاء، فقد توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا، مع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.​