لبنان... وزير الصحة يشعل غضب المواطنين مجددا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن للتلفزيون الرسمي مساء أمس الأربعاء إن خطوة السماح للنواب بالحصول على جرعات من اللقاح جاءت بناء على "قرار سيادي" منه.

وأوضح أنها تعبير عن الشكر للنواب على إقرار القانون الذي ساعد في توقيع الاتفاق مع فايزر/بيونتيك للحصول على اللقاح.

ووصف الوزير الغضب الذي أثاره تخطي الساسة لترتيب تلقى اللقاح بأنه رد فعل مبالغ فيه.

​وفي الوقت الذي لا يزال فيه العاملون في القطاع الطبي وكبار السن ينتظرون دورهم، حصل عدد من النواب على جرعات اللقاح في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي دفع البنك الدولي إلى لتهديد بوقف تمويل بملايين الدولارات لحملة التطعيم.

وتسببت تصريحات الوزير في زيادة غضب المواطنين، حيث أدى الفساد على مدى عقود إلى انهيار مالي.

وسخر الصحفي سلمان العندري من تصريحات الوزير على حسابه بموقع "تويتر قائلا: "يلا (هيا) اشتغلوا 7 لأيام ورا بعض وتحصلوا على اللقاح تقديرا لجهودكم متل ما قال وزير الصحة.. أو ابعتولو (أرسلوا) عالمسنجر دغري بيبعتلكم لقاح.. يا عيب الشوم!!".

​وأضاف قائلا: "من يعطي اللقاح حسب أهوائه. من المسؤول عن هذا الفساد المقزز!!".

وكتب المحامي نزار صاغية على تويتر يقول: "كلنا نترقب بفارغ الصبر زيارة الوزير حمد المراجع الروحية والتي وعد بها وبيده شنطة اللقاحات. إكرامها واجب لأنها تصلي من أجلنا منذ آلاف السنين وعلى البنك الدولي أن يتفهم واجباتنا برد الجميل لها".

​وأضاف قائلا: "سيد حمد ما تسميه قرارا سياديا هو بالواقع صرف نفوذ واستغلال للسلطة تصل عقوبتهما إلى ثلاث سنوات. بس هيك. وطبعا أنت لن تتذرع بالحصانة مثل الخليل وزعيتر لأنه يفترض إنك تؤمن بالثواب والعقاب".

ويراقب البنك الدولي حملة التطعيم لضمان وصول الجرعات الأولى للعاملين في القطاع الطبي وكبار السن وحذر من المحاباة في توزيع اللقاح.