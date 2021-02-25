خبير عسكري: تواجد سفن حربية أمريكية بالسودان يؤثر على القرن الإفريقي

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد في تصريح لـ"سبوتنيك" أنها أيضا تهدف لدعم الجيش السوداني في المهام التدريبية والاستشارية.

© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskill

ولفت الصوارمي إلى أن وجود هذه السفن الحربية الأمريكية في الموانئ السودانية "مؤقت"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وجودها له تأثير سلبي على الوضع الأمني في القرن الإفريقي والتوتر الحاصل بين إثيوبيا والسودان، خصوصا أن إريتريا تستضيف قواعد عسكرية غير أمريكية على أراضيها.

وأوضح سعد أن واشنطن تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، لكنه لا يمكن الجزم بذلك الآن بسبب عدم وجود اتفاقية عسكرية أو أمنية بين الخرطوم وواشنطن تسمح بمثل هذه القاعدة.

ويستقبل ميناء بورتسودان السوداني، لأول مرة منذ 25 عاما سفينتين حربيتين أمريكيتين، وذلك تعزيزا للعلاقات الأمنية والسياسية بين البلدين، بحسب ما نقلت صحيفة "السوداني" عن مصدر مطلع.

المصدر كان قد أكد أن الملحق العسكري الأمريكي، وقف على الترتيبات النهائية لوصول سفينة استطلاع أمريكية للميناء، مشيرا إلى أن القطعة الحربية الأخرى هي مدمرة حربية ستصل ميناء بورتسودان، الاثنين الأول من مارس/ آذار المقبل.