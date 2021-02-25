اللقاح الخامس في المملكة.. البحرين تسمح باستخدام لقاح "جونسون" المضاد لكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة أنباء البحرين اليوم: "وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اليوم على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركة "جونسون أند جونسون" ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليكون لقاح الشركة المسمى "جانسين" خامس لقاح يصرح به في مملكة البحرين للاستخدام الطارئ للفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

ونقلت الوكالة تصريح الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين مريم عذبي الجلاهمة بأنه: "قد تم إجراء دراسة متعمقة لكافة الوثائق التي قدمها الشركة والتي شملت نتائج دراسة المناعة".

وأضافت أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قامت: "بمشاركة لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة بدراسة كافة الوثائق المتعلقة بالدراسة السريرية للقاح وذلك على ضوء المعلومات التي وفرتها الشركة حول نتائج الدراسات على اللقاح والتي أجريت في عدة بلدان ونتائج المناعة".

ولفتت إلى أن "اللقاح يؤخذ على شكل جرعة واحدة فقط ويوفر حماية قوية ضد الإصابة الشديدة بـ"كوفيد-19".

يذكر أن البحرين أجازت قبل ذلك الاستخدام الطارئ لأربع لقاحات ضد فيروس كورونا هي: اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ولقاح شركة "سينوفارم" الصينية ولقاح شركتي "فايزر وبيونتيك"، ولقاح "أسترازينكا".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، قد أكدت في تقرير لها أمس، أن لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا "آمن وفعال" في الوقاية من الحالات المتوسطة والشديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت الشركة الأمريكية المنتجة للقاح أعلنت أن لقاحها فعال بنسبة 66 في المائة، بعد اختباره على 44 ألف شخص في الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا.