إلى السعوديين الذين يفقدون وثائقهم.. هذه خطوات استرجاعها

دبي - محمود عبدالرازق - وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرت وكالة الأحوال المدنية، "إنفوغراف" للتعريف بخطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

وضربت الوكالة مثلا للوثائق بـ "بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وشهادة الميلاد للمواطن وشهادة وفاة أحد أفراد الأسرة".

وحددت مجموعة من الخطوات تبدأ بالدخول من خلال الحساب الشخصي للمواطن بمنصة أبشر، ثم اختيار أيقونة "خدماتي"، ثم النقر على "الأحوال المدنية"، وبعدها الضغط على "الإبلاغ عن الوثائق المفقودة".

بعد ذلك سيختار من القائمة الوثيقة المفقودة، ثم يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة، وبعدها يقوم بحجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

يشار إلى أن وكالة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية السعودية، كانت قد أعلنت في يوليو/ تموز من العام الماضي، عن أنه يمكن للمواطن الاستفادة من عددٍ من خدمات الوكالة إلكترونيًا، من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بكل يسر وسهولة.

وعددت الوكالة أنواع الخدمات التي يمكن للمواطن الاستفادة منها من خلال المنصة، ومنها تسجيل المواليد، وطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات، وبياناتي، والإبلاغ عن الوثائق المفقودة، والاستعلام العام عن المعاملات المتداولة.