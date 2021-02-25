أول قرار من الجالية اليهودية في الخليج بعد إجراء ولي العهد السعودي عملية جراحية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت أن كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج، يعقوب يسرائيل، يصلي لأجل شفاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

يسعدنا أن نضم تمنياتنا لهذه الصلوات، داعين له تمام الصحة والعافية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، ونشرت الوكالة مقطعا مصورا على "تويتر" لخروج ابن سلمان من المستشفى، وعلقت عليه: