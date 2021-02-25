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أول قرار من الجالية اليهودية في الخليج بعد إجراء ولي العهد السعودي عملية جراحية... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت أن كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج، يعقوب يسرائيل، يصلي لأجل شفاء الأمير ، .

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

يسعدنا أن نضم تمنياتنا لهذه الصلوات، داعين له تمام الصحة والعافية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، ونشرت الوكالة مقطعا مصورا على "تويتر" لخروج من المستشفى، وعلقت عليه: 

سمو ولي العهد يغادرمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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