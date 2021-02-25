الإمارات توقع اتفاقات جديدة مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "I24 NEWS"، اليوم الخميس، بأن اتفاقيات التعاون المنفصلة الموقعة مع "Invest in Israel" و"هيئة الابتكار في إسرائيل" تعد جزءا من سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي التزم بها مكتب أبو ظبي لتفعيلها، بغرض خلق فرص إضافية وكبيرة في القطاع الخاص بإسرائيل.

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يذكر أن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) قد قام مؤخرا بفتح مكتب تمثيلي له في مدينة تل أبيب، بوسط إسرائيل.

ونقل الموقع عن محمد علي الشرفا، رئيس قسم التطوير الاقتصادي في مكتب أبو ظبي، أنه "بصفتها الرائدة في المنطقة بمجالات التكنولوجيا والأبحاث والابتكار، فإن أبوظبي تحدد أوجه تعاون مع جهات إسرائيلية تركز على الابتكار بمجال التكنولوجيا الزراعية، الطب الحيوي والانتاج المتقدم".

وتابع الشرفا:

هذه الاتفاقيات الموقعة علامة فارقة هامة جدا في الحملة الرامية لدفع التعاون بين الأسواق بكلا البلدين في البحث عن حلول يمكنها أن تفيد منطقة واسعة.

ومن جهته، قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي، عامير بيرتس:

يسعدنا في وزارة الاقتصاد والصناعة دعم اتفاقيات التعاون التي وقعتها كل من "استثمر في إسرائيل" و"هيئة الابتكار الإسرائيلية" مع مكتب أبوظبي للاستثمار. واثقون أن هذه الجهود المشتركة ستعزز من التعاون الاقتصادي بين كل من إسرائيل والإمارات، وسترتقي بمستوى التعاون بين البلدين.

يشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.