شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يمنع الانتقال بين المحافظات للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتطبيق عدد من القرارات للوقاية من فيروس كورونا منها منع الانتقال بين المحافظات بشكل تام.

وقرر الكاظمي - في بيان للأمانة العام لمجلس الوزراء، وأوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - منع الانتقال بين المحافظات بشكل تام مع استثناء حصري للحالات الإنسانية، ولموظفي الدولة لأغراض مهنية تخص وزاراتهم ودوائرهم، كما خول الجهات الرقابية في وزارة الصحة، صلاحية استيفاء مبالغ الغرامات للمخالفين للإجراءات الوقائية وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في المرافق التي تحت إشراف الجهات الرقابية في الوزارة.

كما قرر التركيز على التباعد البدني ومنع الاختلاط بين الناس، وأخذ الإجراءات الكفيلة بمنع التجمعات البشرية بأشكالها كافة، ومنع الوقفين الشيعي والسني والقائمين على العتبات المقدسة والمزارات الشريفة، التجمعات الدينية للأيام القادمة.

ودعا رئيس وزراء العراق إلى تعزيز وزارة الاتصالات لكفاءة وقوة الإنترنت في البلاد؛ لتسيير العملية التعليمية، مؤكدًا تغيير الوزارات والجهات غير المرتبطة والدوائر والمؤسسات الأهلية، أسلوب الإدارة لتقليل الازدحام واكتظاظ المراجعين، من خلال تفعيل الحوكمة الإلكترونية مساواةً بكل دول العالم.

وأعلن شمول معاهد التدريس الحكومية والأهلية بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونيًا حتى 8 مارس القادم قابلة للتمديد وفقًا للموقف الوبائي.

وأكد الكاظمي ضرورة عدم استضافة جميع القنوات الإعلامية، المضللين للحقائق المتعلقة بجائحة كورونا، والإجراءات الخاصة بالوقاية وعلاج المرض ومحاسبة القنوات المخالفة.