شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 27 ألف عبوة زمزم على زوار المسجد الحرام استعدادا لصلاة الجمعة غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، بتوزيع 27 ألف عبوة زمزم على زوار المسجد الحرام استعدادا لخطبة وصلاة الجمعة وفق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية، وتم توزيع العبوات وفق خطة عن طريق 20 مشرفا من العاملين في المسجد الحرام و350 عامل توزيع، وفق الإجراءات والتوصيات الاحترازية للوقاية من عدوى كورونا.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من عملية توزيع عبوات مياه زمزم على المصلين، وقال أحمد بن شنبر الندوى مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، أنه وفي إطار إيصال خدمات السقيا لضيوف بيت الله الحرام فقد تم استكمال كافة التجهيزات لخطة يوم الجمعة والتي تستهدف توزيع 27 ألف عبوة على المصلين والمعتمرين والزائرين خلال خطبة وصلاة الجمعة، عن طريق 20 مشرفا سعوديا و350 عامل توزيع.



توزيع مياه زمزم على المصلين

وأوضح الندوى، أن الخطة تستهدف صحن المطاف عن طريق عربات خاصة، إضافة إلى ما يقارب 100 شنطة معبئة داخل المسعى ومصلى الجنائز وعامة الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله، كما تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الاسطوانية والتي يصل عددها لحوالي 100حقيبة أسطوانية.



المسجد الحرام



جانب من الاجراءات

وأضاف الندوي، أن الإدارة عكفت على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع العبوات على المعتمرين والزوار، بالإضافة إلى تكثيف وزيادة حقائب التوزيع على مواقع المصليات الخاصة التي تم تحديدها.



توزيع زمزم على الوافدين

وكانت قد أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أعمال الصيانة الخاصة بمعدات وأجهزة محطات مياه زمزم التى تتم بصفة دورية، حسب خطة الصيانة الوقائية والتى يشرف على تنفيذها نخبة مدربة من المهندسين والفنيين، لضمان جودتها قبل تقديمها إلى زوار المسجد الحرام، والتأكد من تنفيذها وفق أصول فنية متبَعة وإصدار أوامر عمل تصحيحية في حالة وجود أي أعطال وتنفيذها على الفور داخل المحطات.

ونُشرَت صور من أعمال صيانة محطات مياه زمزم، فيما أكد المهندس مشعل المطرفي المدير العام للتشغيل والصيانة للشؤون الخارجية، أن مراحل تعقيم وفلترة مياه زمزم تتم من خلال أجهزة تعتبر أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، موضحا أنه يتم مرور المياه على أحدث أنظمة التعقيم (وحدات الأشعة فوق البنفسجية ) وذلك لقتل البكتيريا والفيروسات بالأشعة فوق البنفسجية بمستوى عالي من التعقيم، فيما يقوم الكيلو وات الواحد من الكهرباء بتعقيم 12000 جالون من الماء.