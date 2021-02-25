الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 22 مواطنا فلسطينيا

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، 22 مواطنا فلسطينيا من العديد من المدن والمخيمات، وذكرت وكالة أنباء فلسطين /وفا/ أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الأسير محرر مهدي بشناق، حيث قامت القوات باعتقاله بعد اقتحام القرية ومداهمة منزله وتفتيشه في قرية رمانة غرب جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير محرر يزن حمزة الكردي من مخيم عايدة شمال بيت لحم عقب دهم منزل والده وتفتيش المخيم.

واعتقلت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين عقب اقتحامها بلدة العيسوية، ومخيم قلنديا بالقدس المحتلة ،شابين من مخيم العروب، شمال الخليل، وشابا من مدينة طولكرم .. بالإضافة إلى شابا وفتيين في عمر (16عاما)، من الخليل.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 11 مواطنا من الضفة.