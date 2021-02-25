أبرز الموضوعات المطروحة على طاولة “الشورى” الأسبوع المقبل.. تعرف عليها

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: يعقد مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل -عبر الاتصال المرئي- جلسته العادية الـ 20 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، يناقش خلالها تقريرًا مقدمًا من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير، وقدمت عليه عددًا من التوصيات تمهيدًا لطرحه للنقاش.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريرين تقدمت بهما إلى المجلس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تعديل المادة “الخامسة والستين” من نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام التكاليف القضائية، المعادان إلى المجلس لدراستهما وفقًا للمادة 17 من نظامه.

وأدرج المجلس على جدول أعمال هذه الجلسة تقريرًا مقدمًا من اللجنة المالية بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

كما أدرج المجلس على جدول أعماله تقريرًا قُدم من اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1440 / 1441هـ، “هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حاليًا”، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددًا من التوصيات تمهيدًا لطرحه للنقاش.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.