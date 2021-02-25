بشرى من الحكومة المصرية للمقبلين على الزواج

دبي - محمود عبدالرازق - وعقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصر اجتماعا وزاريا، اليوم الخميس، لمناقشة استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، بحسب ما نقل موقع "صدى البلد".

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وعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مقترحا بتأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت تصورًا بشأنه، يتم العمل على بلورته كي يضمن الاستدامة المالية، ويكون قادرًا على تحقيق أهداف الخطة.

ومن جانبه عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز ملامح مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، في إطار برنامج يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم حوافز للتشجيع على تنظيم الأسرة، وتحقيق الالتزام بالسن المقرر للزواج وهو 18 سنة.

ولفت إلى أن مقترح تأسيس الصندوق يوفر حوافز بهدف تشجيع الأسرة على الادخار إلى جانب الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقًا لمواعيد محددة، فضلًا عن الاهتمام بالتوعية المجتمعية، ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج.

ولفت الموقع إلى أن الاجتماع حضره هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومسئولو الجهات المعنية.