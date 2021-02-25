مصادر حكومية كويتية: الأشهر الـ3 المقبلة حاسمة وندخل بعدها الأمان من كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد اعتمد المسئولون في تأكيدهم على وصول دفعات كبيرة من اللقاح، مما يسهم في تطعيم عدد كبير تصل معه البلاد لمناعة جماعية.

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يشار إلى أن الكويت ستتسلم، الأحد المقبل، دفعة سادسة من لقاح فايزر، إضافة إلى وجود توقعات بوصول 800 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد" على دفعات اعتبارا من بداية مارس المقبل.

وكشفت المصادر عن اتصالات مكثفة من قبل مسؤولي وزارة الصحة مع الشركات المصنعة للقاحات، خصوصاً المرخص استخدامها في البلاد، لتسريع وتيرة توريد الشحنات المحددة للكويت، وتحديد مواعيد لوصولها.

وقالوا إن وصول كميات كبيرة من لقاحي "فايزر" و"أكسفورد" سيسهم في تطعيم نحو 600 ألف شخص، خاصة مع تطعيم نحو 20 ألف شخص يوميا.

وأوضحوا أن فترة 8 إلى 12 أسبوعا هي فترة كافية لوصول كميات أخرى من اللقاحات، وذلك بعد التوصيات الطبية بأخذ الجرعة الثانية من "أكسفورد".

ولفتوا أيضا إلى أن إعلان وزارة الصحة السماح للمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات الأهلية بشراء الطعوم من الوكيل المحلي أو الشركات المنتجة بعد ترخيصها واعتمادها من الوزارة سيسهم في تعميم عملية التلقيح وسرعتها.

وكان وزير الصحة الكويتية باسل الصباح قد توقع تطعيم المواطنين المستحقين، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر؛ في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم.