تركيا والعراق يعتزمان فتح معبر حدودي جديد

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "الأناضول"، ظهر اليوم الخميس، أن تصريحات إسماعيل أوغلو، جاءت خلال مؤتمر صحفي أدلى بها، صباح اليوم، خلال لقاء مع نظيره العراقي، ناصر حسين بندر، في إسطنبول.

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وأضاف إسماعيل أوغلو أنهم يهدفون لتأسيس تعاون وثيق مع العراق لتطوير بنيتها التحتية، حيث يعتزم البلدان فتح معبر حدودي جديد وتأسيس خط سكك حديدية بينهما، وفقا للوزير التركي.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات واتصالات بين القطاعين العام والخاص بالبلدين، للتعاون في مجالات مختلفة، في خطوة لتعزيز رخاء وجودة المعيشة للشعب العراقي.

ومن جانبه، أعرب وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر، عن رغبتهم في تأسيس تعاون وثيق مع تركيا، في مجالات النقل البري والجوي والسكك الحديدية، معبرا عن أمنيته في فتح خط الترانزيت بين البلدين، في أقرب وقت ممكن، مبينا استمرار العمل على هذا المشروع.