شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يعتقل طفلين بتهمة القاء حجارة على حافلة لمستوطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت القوات الإسرائيلية، باعتقال طفلين من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، ونشرت شبكة القدس الاخبارية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، صورا من لحظة اعتقال الطفلين وقيام قوات الاحتلال بتغطية أعين الطفلين واقتيادهم إلى الحبس بزعم إلقائهما الحجارة تجاه حافلة للمستوطنين الاسرائيليين تمر جنوب الخليل.



شبكة القدس على تويتر

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الخميس، أسيرا محررا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن حمزة الكردي (19 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في المخيم.



طفل اخر رهن الاعتقال



صور لطفل معتقل

وأول أمس الثلاثاء، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حملة اعتقالات بالضفة الغربية، طالت 12 فلسطينيا، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "بيت أمر" شمال الخليل، كما اعتقلت اثنين آخرين من بلدة "حزما" بالقدس، وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم.

وفى وقت سابق، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية الاثنين الماضي، في أراضى الفلسطينيين الزراعية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات وثلاث دبابات، انطلقت من موقع "أبو صفية" العسكري خلف الشريط الحدودي شرق جباليا.

وتوغلت عشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق البلاد وسط أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وإطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل، مؤكدة أن الأجواء الشرقية من البلدة ومدينة غزة تشهد تحليقا لطائرات استطلاع إسرائيلية.