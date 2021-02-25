شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السورى: نبدأ فى تطعيم العاملين بالرعاية الصحية ضد كورونا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصحة السورى حسن الغباش اليوم الخميس، أن وزارة الصحة ستبدأ إعطاء اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 للكوادر الصحية التي تقف في الخطوط الأمامية لمعالجة مرضى الفيروس اعتباراً من الأسبوع القادم في مختلف المحافظات.

وفي مؤتمر صحفي أوضح الوزير الغباش أنه بعد تلقي الوزارة كمية من اللقاح سيتم البدء بتطعيم الكادر الصحي مبيناً أن الدراسات التي أجرتها الوزارة أظهرت أن 6.7 بالمئة من الإصابات المثبتة هي حالات لا عرضية وأن نسبة الإصابة المثبتة بين العاملين الصحيين نحو 3.6 بالمئة ما يبين مدى انتشار الإصابات بين العاملين المعنيين بتقديم الخدمات الصحية وخاصة العاملين في الخطوط الأمامية ويعتنون بمرضى كوفيد 19.

وحسب وكالة الأنباء السورية، لفت الدكتور الغباش إلى أن الهدف من بدء تقديم اللقاح للعاملين الصحيين حمايتهم من العدوى ومرضاهم وأطفالهم وعائلاتهم ليستمروا بتقديم الرعاية الصحية اللازمة بأفضل ما يمكن ضمن الظروف المتاحة.