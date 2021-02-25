فلسطين تسجل 2100 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم‭‭ ‬‬الخميس تسجيل 2100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأنها رفعت توصية لرئيس الحكومة بفرض الإغلاق الشامل.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 92‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وأضافت في تصريحات للتليفزيون الرسمي اليوم أنها رفعت توصية إلى رئيس الحكومة لفرض الإغلاق الشامل لأسبوعين على الأقل لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الكيلة أن الإغلاق سيقلل عدد الإصابات ويخفف انتقال العدوى ويقلل إشغال المستشفيات.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 203846 حالة، تعافى منهم 186327 وتوفي 2216.