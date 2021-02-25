شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية: تسجيل 3025 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 3025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة 381 ألفا و662 إصابة .

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الخميس/ - أن 4678 حالة تماثلت للشفاء ، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 375 ألفا و59 حالة، بالإضافة لتسجيل 18 حالة وفاة ، ليصل عدد الوفيات بالإمارات إلى 1182 حالة.

وأضاف البيان أن الوزارة أجرت 195 ألفا و 866 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.