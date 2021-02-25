شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين ونتنياهو فى اتصال هاتفى: مشاركة دول المنطقة بمفاوضات النووى الإيرانى ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى اتصال هاتفي اليوم الخميس، بين ولى عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وخلال الاتصال، أبلغ رئيس وزراء إسرائيل ولى عهد البحرين بنقل تحياته إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

كما تم التأكيد على أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتم خلال الاتصال بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين.

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.