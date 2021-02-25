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أوقاف فلسطين: خطبة وصلاة الجمعة ستقام فى الساحات العامة

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القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إقامة خطبة وصلاة الجمعة في الساحات العامة في ظل المستجد.
وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة أنباء فلسطين اليوم الخميس إن القرار جاء بناء على توصيات وتنسيق مع الجهات الطبية المختصة في ظل انتشار وباء كورونا، مشيرة إلى أنه تم تجهيز كافة الترتيبات من خلال مديريات الأوقاف -كل في محافظته- وتم الاتفاق على الأماكن والساحات التي سيتم الصلاة فيها.
وأضافت أن الخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المختصة تؤكد ضرورة الأخذ بشروط السلامة والوقاية، من خلال إحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍ، وارتداء الكمامات، والتباعد في الجلوس والصلاة، وعدم السلام والتقبيل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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