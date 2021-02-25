اخبار الخليج

وزيرة خارجية السودان تتوجه إلى جوبا فى أول زيارة خارجية لها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تتوجه إلى جوبا فى أول زيارة خارجية لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، إلى عاصمة دولة جنوب السودان (جوبا) في أول زيارة خارجية بعد توليها وزارة الخارجية.
ومن المقرر أن تبحث المهدي في جوبا، عددا من الموضوعات الثنائية والإقليمية التي تهم البلدين، وستتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وبحث تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام في السودان، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا