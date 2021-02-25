شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: 3 حالات يُسمح فيها للعامل بنقل كفالته دون موافقة صاحب العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يُسمح فيها للعامل بنقل الكفالة إلى شركة أخرى دون موافقة الكفيل. وقالت الوزارة في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”: إنه يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية:- إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية

وأن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية

وإن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل

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