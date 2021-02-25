شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة جديدة تمنع الطلاب من الانشغال بـ«اليوتيوب» وترك منصة مدرستي.. إليك طريقة استخدامها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، عن طريقة جديدة لحل مشكلة دخول الطلاب لموقع اليوتيوب ومواقع الترفيه وترك منصة مدرستي والدروس التي تقدم خلالها.

وأوضح الحمادي، أن هناك إضافة جديدة يتم إضافتها عبر متصفح جوجل كروم، تمكن الآباء من التحكم في المواقع التي يريدون حجبها.

وأشار الحمادي، إلى أن الإضافة توفر كذلك خاصية أخرى وهي وضع عناوين للمواقع التي تريدها أن تعمل على المتصفح فقط، وقد جاءت الميزة الثالثة للإضافة لتمكن مستخدميها من تحويل المواقع، وهذا يعني أنه يتم تحديد عنوان موقع معين يتم الدخول عليه إذا حاول الأطفال الدخول على المواقع المحجوبة .

واشتملت الإضافة أيضاً ميزة “الجدولة”، حيث يتم عن طريقها تحديد أوقات حجب المواقع التي تريدها لتعمل بشكل تلقائي، بالإضافة إلى إمكانية وضع “كلمة مرور” على الإعدادات التي قمت بها حتى لا يتمكن أحد من تغييرها غيرك.

لتحميل الإضافة يمكن الضغط على الرابط التالي :هنا.