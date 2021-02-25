شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه» تعلن تغيير رمز مفوتر السداد بالشرقية ومحافظات الرياض.. وتنبيه مهم للعملاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، عن تغيير رمز مفوتر السداد في المنطقة الشرقية ومحافظات منطقة الرياض لجميع الفواتير.

وأوضحت الشركة، أن رمز مفوتر السداد قد تم تغييره من 015 إلى 138، وذلك اعتباراً من مطلع مارس المقبل، لجميع الفواتير الصادرة سابقاً والفواتير الجديدة.

ودعت الشركة عملائها في المنطقة الشرقية ومحافظات الرياض، إلى تحديث بياناتهم عبر فرعها الإلكتروني باتباع الرابط التالي :هنا.