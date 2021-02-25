البحرين وإسرائيل تكشفان موقفهما من النووي الإيراني

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة أنباء البحرين "بنا"، ظهر اليوم الخميس، أن نتنياهو أبلغ الأمير سلمان بنقل تحياته إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما تم التأكيد على أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، وعلى أن تشمل هذه المفاوضات ملفات أوسع بما لذلك من دور مهم في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتم خلال الاتصال بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين. كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين، الإقليمية والدولية.

وفي السياق نفسه، نشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه تحدث صباح اليوم مع ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأفاد نتنياهو بأن ولي العهد البحريني كرر دعوته إليه لزيارة البحرين، وتم الاتفاق على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزور المملكة في أول فرصة وفقا لوضع تفشي الكورونا.

وقال ولي عهد البحرين إنه معني بالنظر في امكانية انضمام بلاده إلى الاستثمار في مصنع اللقاحات الذي من المخطط إقامته في إسرائيل بمشاركة دول أخرى.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية امريكية في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.