ولي عهد أبو ظبي يبدي اهتمامه ببندقية "آ كا-19"

دبي - محمود عبدالرازق - قالت الخدمة الصحفية لمجموعة كلاشينكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "خلال زيارته للمعرض الدولي IDEX-2021، اطلع ولي العهد على معرض مجموعة شركات كلاشينكوف. وقد أثار اهتمامه بشكل خاص المستجدات الرئيسية لبندقية كلاشينكوف في المعرض - البندقية الهجومية AK-19 الموجودة في الغرفة. خرطوشة الناتو 5.56 × 45 ملم وPLC".
في وقت سابق، قال المدير العام لشركة "روستيخ"، سيرغي تشيمزوف: "إنه من بين أكثر العينات الواعدة التي قدمتها روسيا في الصالون العسكري الفني الدولي آيديكس-2021، ستكون البندقية الهجومية "AK-19".
يذكر أن البندقية تم إنشاؤها على أساس "AK-12". ميزاتها عبارة عن مخزون تلسكوبي مع بيئة عمل محسّنة، وتصميم جديد، ومثبط فلاش مشقوق مع القدرة على تركيب كاتم الصوت بسرعة.