وفاة سفير سوريا السابق لدى الأردن... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت الخبر وكالة "سانا" السورية، وقالت: "توفي سفير سوريا السابق لدى الأردن اللواء بهجت سليمان في مشفى تشرين العسكري بدمشق عن عمر ناهز الـ 72 عاماً".

بهجت سليمان، لواء سابق في الجيش السوري من مواليد مدينة اللاذقية عام 1949، تخرج من الكلية الحربية في حمص، وتدرج في القيادة التشكيلية العسكرية التابعة للجيش والقوات المسلحة وشغل عدة مناصب قيادية.

شارك اللواء سليمان في حرب تشرين التحريرية ضد إسرائيل عام 1973 كقائد سرية دبابات، وحصل على دكتوراه في الاقتصاد السياسي عام 1982 ودكتوراه في العلوم العسكرية من موسكو عام 1998.

أحيل إلى التقاعد عام 2009، وتم تعيينه سفيراً في وزارة الخارجية والمغتربين واعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة للجمهورية العربية السورية في الأردن.