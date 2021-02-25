الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مفخخة لـ"أنصار الله" شرقي الجوف

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، أن "الجيش الوطني أسقط طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون في جبهة النضود شرقي مدينة الحَزم (مركز محافظة الجوف)".

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والثلاثاء، أعلن الجيش اليمني، على لسان قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده المخلافي، استكمال السيطرة على جبهة الجَدافِر شرقي مدينة الحَزم، مؤكداً اقتراب القوات من بوابة معسكر اللبنات الاستراتيجي على مشارف مدينة الحَزم.

وكثفت القوات الحكومية عملياتها في محافظة الجوف بهدف استعادة مركزها مدينة الحَزم التي سيطرت عليها جماعة الحوثيين عقب معارك دامية بين الجانبين، في الأول من آذار/ مارس الماضي، وتضم المجمع الحكومي للمحافظة ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني.