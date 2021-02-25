المخابرات العراقية: أسقطنا "نمر بغداد"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد الجهاز أنهم تمكنوا من الإطاحة بـ الإرهابي "نمر سويد" الملقب بـ"نمر بغداد" في عملية خاطفة في منطقة أبو غريب غربي العاصمة العراقة بغداد.

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وأكد البيان أن "الإرهابي "نمر بغداد" هو نجل القيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي أحمد عبد الله سويد، ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ في ما تسمى بولاية الجنوب في التنظيم الإرهابي".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أصدر، منتصف فبراير/ شباط الجاري، توجيهات بضرورة استمرار عمليات ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان إن الكاظمي وجه بضرورة "إدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها".

يأتي ذلك بعد نحو شهر واحد من مقتل أكثر من ثلاثين شخصا بهجوم انتحاري مزدوج نفذه التنظيم في ساحة الطيران المزدحمة، كان الأعنف في بغداد منذ ثلاث سنوات.

يشار إلى أن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، كان قد أعلن أن أعداد عناصر التنظيم في العراق تقدر بأقل من ألف، لافتا إلى أن قيادة العمليات المشتركة تعمل على حل مشكلة "ملف مخيم الهول المعقد"، بجانب ملف الحدود من أجل إنهاء تواجد عناصر داعش في تلك المناطق.

وأشار إلى أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) ما زالوا يحاولون التسلل من الحدود العراقية السورية، لاسيما في المناطق الفاصلة بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البشمركة.