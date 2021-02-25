دبلوماسية بريطانية تنشر "خبرا جميلا" بشأن 8 دول عربية

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب روزي دياز، على "تويتر"، اليوم الخميس: "خبر جميل.. أعلن تحالف غافي للقاحات عن البدء بتوزيع لقاحات كورونا عبر مبادرة كوفاكس التي تدعمها بريطانيا إلى بعض البلدان في العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأوردت الدبلوماسية البريطانية بعض الدول التي سيتم توزيع اللقاحات فيها وتشمل: "الجزائر واليمن وسوريا والمغرب والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وتونس ومصر".

ويقول موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن مبادرة "كوفاكس" تهدف إلى إتاحة لقاحات كورونا على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أنها نتاج تعاون عالمي بقيادة مشتركة من التحالف الدولي للقاحات والتحصين والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة ومنظمة الصحة العالمية.

ويشمل التحالف منظمة "اليونيسف" التي تقود شراء اللقاحات وتسليمها إضافة إلى مساعدة البلدان في الاستعداد لتلقي اللقاحات.

وكشفت تقرير سابق للمنظمة الدولية أنه يمكن لـ "اليونيسف" أن تنقل ما يصل إلى 850 طنا من لقاحات كورونا شهريا في عام 2021، فيما إذا توفرت مثل هذه الكميات، مشيرا إلى أن هذه الكميات تساوى نحو ضعف كميات اللقاحات المختلفة التي تنقلها المنظمة في الظروف العادية.

ويقول موقع الأمم المتحدة إن الـ "اليونيسف" تجمع مخزون احتياطي من المحاقن لاستخدامها في دعم حملات التطعيم الجماعية حول العالم ضد فيروس كورونا المستجد.