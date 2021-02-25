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محمد بن زايد يوجه رسالة إلى أمير الكويت

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دبي - محمود عبدالرازق - وكتب ابن زايد، على "تويتر": "خالص التهاني وصادق الأمنيات لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني".

وتابع: "العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية وعميقة وتستند إلى وشائج متينة من الأخوة والمحبة بين شعبيهما"، مضيفا: "تمنياتي أن يديم الله تعالى على الكويت التقدم والاستقرار بقيادتها الحكيمة".

ويحتفل الكويتيون، في 25 فبراير/ شباط من كل عام، بالعيد الوطني في ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة عام 1962، ويأتي العيد الوطني قبل يوم واحد من ذكرى التحرير في 26 فبراير/ شباط، الذي يحتفل الكويتيون فيه بتحرير بلادهم إبان حرب الخليج في عام 1991.

© Sputnik / Mohamed Hassan

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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