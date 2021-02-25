حفيد مبارك ينشر صورة قديمة لجده في ذكرى وفاته

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر عمر على حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة قديمة بصحبة شقيقه مع جده مبارك في مهبط طائرات وعلق عليها: "مرت سنة على فراقك يا جدي, الله يغفرلك ويرحمك".

وكانت أسرة مبارك، أحيت، اليوم الخميس، الذكرى الأولى لرحيله، في مقابر العائلة في منطقة مصر الجديدة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن "عددا من محبي الرئيس الراحل توافدوا على قبره، وكان على رأس مستقبلي المتوافدين، كل من جمال مبارك نجل الرئيس الراحل، ومحاميه فريد الديب".

وأشارت إلى أن أسرته التزمت باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

من جانبه، قال علاء مبارك، في تغريدة له عبر "تويتر": ‏الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".