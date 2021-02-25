شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تضبط صواريخ وأسلحة لتنظيم داعش فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، ضبط صواريخ وأسلحة تابعة لتنظيم داعش فى محافظة نينوى، وقالت وزارة الدفاع، في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، "تم العثور على كدس يضم عدداً من الصواريخ والقذائف والأعتدة المختلفة في قريتي الحصان والعامود التابعة إلى ناحية القيروان في قضاء سنجار غربي نينوى".