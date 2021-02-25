شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور جدة»: ضبط قائد مركبة تجاوز السيارات من كتف الطريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة، من ضبط قائد مركبة بسبب قيامه بتجاوز السيارات من كتف الطريق ومحاولة إبعاد إحدى المركبات من المسار الصحيح بطريق الميناء. وأكد “المرور” على حسابه بموقع” تويتر” أنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

كانت هذه تفاصيل خبر «مرور جدة»: ضبط قائد مركبة تجاوز السيارات من كتف الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.