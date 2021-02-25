شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل التحويل الفوري عبر الصرافات.. «سريع» يعتزم إتاحة عدد من الخدمات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر، أن نظام المدفوعات الفورية «سريع»، يعتزم خلال الفترة القادمة تقديم العديد من الخدمات غير المتوفرة حالياً.

وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ”، أن التطبيق سوف يسمح للمنشآت خلال الفترة القادمة بتحويل المبالغ المالية بشكل فوري للأفراد، إضافة إلى إتاحة تقديم خدمات التحويل الفورية عبر أجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي خلال الفترة القادمة، إذ إن الخدمة تتاح حاليا فقط عبر التطبيقات الإلكترونية والإنترنت.

وسوف تشمل الخدمات المقرر تقديمها لاحقاً، معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً لتصل بشكل فوري، إضافة لتقديم خدمات مستقبلية لشركات التقنية المالية «الفتنك» للاستفادة من نظام «سريع»، ويعمل القائمون على النظام على إتاحة الحوالات بشكل فوري للبنوك المحلية الخليجية.