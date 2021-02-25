شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين: السعودية عامل استقرار المنطقة والاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، إن السعودية هي عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، والعمق الاستراتيجي للأمتين العربية والإسلامية.

وأكد ولي عهد البحرين فى تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية، على ضرورة أن يكون مجلس التعاون الخليجي طرفاً في أي مفاوضات حول أمن المنطقة.

كان وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى أكد حرص واهتمام بلاده على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أشمل، بما يعزز من تماسك مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح مواطني دول المجلس.