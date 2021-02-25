شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تعتزم إطلاق هاتف قابل للطي قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير تقني عن أن شركة جوجل طلبت من شركة سامسونغ تطوير شاشاتOLEDالقابلة للطي لجهازها الجديد الذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

وذكر موقع التكنولوجيا الكوري “ذا إيلك”، أن غوغل طلبت من سامسونغ تطوير شاشاتOLEDقابلة للطي بحجم 7.6 بوصة، وهو نفس حجم شاشة هاتف غالاكسيZفولد 2.

وبحسب الخبراء، يبدو أن غوغل تصنع جهازاً منافساً بالفعل لسلسلة أجهزة غالاكسيZالقابلة للطي بشكل عام، ولجهاز غالاكسيZفولد 3 على وجه الخصوص.