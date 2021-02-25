شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الخثلان» يوضح أعظم الأدعية اليومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، أعظم الأدعية اليومية التي ينبغي الدعاء بها. وقال الشيخ الخثلان في تغريدة على موقع “تويتر”: إنه لابدألا يمر عليك يوم إلا وقد دعوت الله وسألته الجنة والاستعادة منه من النار. واستدل بقوله تعالى: “فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز”.

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