سلالة كورونا البريطانية تغزو ليبيا والإصابات كثيرة

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي – سبوتنيك. وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، بأن "فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزيئية قاموا بإجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحور لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن".

وأشار المركز الليبي بطرابلس إلى أنه "بعد الكشف على 88 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا تبين أن 23 عينة كانت من النوع الجديد المتحور المعروف بطفرة لندن أي بنسبة (26 بالمئة) من إجمالي العينات".

وأكد المركز "وجود هذا النوع معمليا لأول مرة في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا النوع يتصف بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع".

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى أكثر من 131 ألفا، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى ما يزيد عن 2125 وفاة.