الصحة المصرية تكشف حقيقة انتشار نوع جديد من مرض شلل الأطفال في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عيد في تصريحات تلفزيونية، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل بهدف حماية مناعة الأطفال. مؤكدا وجود فرق متحركة من أجل تحقيق الحملة أهدافها.

© REUTERS / Nariman El-Mofty

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية أنه لا يوجد أي نوع جديد من مرض شلل الأطفال في مصر.

وأكد عيد، أن آخر حالة شلل الأطفال في مصر كانت عام 2004، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من المرض عام 2006.

وشدد على أن وزارة الصحة المصرية وضعت برامج للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ومكافحة أي وفادة المرض من الدول المستوطن بها المرض.



وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية أنه يتم تطعيم الأطفال بـ 7 جرعات منذ الميلاد حتى عام ونصف.