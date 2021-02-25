شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأة كل 18 دقيقة.. أمانة الرياض تكثف جولاتها الرقابية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أمس الأربعاء، رصد 644 مخالفة للإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكشفت أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه يتم إغلاق منشأة كل 18 دقيقة، مشيرة إلى أن المراقبون نفذوا 6,488 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت أمانة الرياض على استمرار الرقابة على المنشآت، حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المقررة لمواجهة الجائحة.