شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طريقة تحفيز الطلاب والطالبات من خلال منصة مدرستي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر عماد الشريف المختص في نشر المحتوى التعليمي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، يوضح من خلاله طريقة تحفيز الطلاب والطالبات من خلال منصة مدرستي.

يذكر أن منصة مدرستي، هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح منصة مدرستي للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.