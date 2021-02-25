شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 3 نصائح مهمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت وزارة الصحة بتجنب بعض العادات السلبية؛ وذلك للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، كالتدخين والسهر. وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها “عش بصحة”: صباحكم صحة.. للوقاية من ارتفاع ضغط الدم: – تجنب التدخين – قلل من الطعام الغني بالدهون المشبعة – مارس الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً

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