متهور يتعمد مضايقة قائدة مركبة على طريق رابغ – جدة و«المرور» يتفاعل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماي، قيام قائد مركبة متهور بمضايقة قائدة مركبة على طريق رابغ جدة. في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للمرور القبض على قائد المركبة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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