شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن اكتشاف 23 مصابا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، بإجراء إختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحور لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن.

واعلن المركز الوطنى الليبى انه تبين من خلال الكشف على 88 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن 23 عينة كانت من النوع الجديد المتحور المعروف بطفرة لندن أي بنسبة%26 من إجمالي العينات.

واكد المركز تأكيد وجود هذا النوع معمليا لأول مرة في ليبيا مع الأخذ في الإعتبار بأن هذا النوع يتصف بسرعة الإنتقال ونشر الإصابه في المجتمع، موضحا ان اكتشاف هذا النوع يدعو للقلق بسبب توقع ظهور موجَه وبائية واسعة الإنتشار وخيمة العواقب خاصة في ظل ما تشهده من تراخي وعدم إلتزام بتنفيذ الا دابير والإجراءات الوقائية والإحترازية.