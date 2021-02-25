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شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألف مستفيد في 3 أيام.. «حياتنا» تطلق حملة «#عرفنا لك» التوعوية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضمن خطة ومنهجية الجمعية الأهلية للتوعية الصحية “حياتنا ” في تعزيز دورها لخدمة المجتمع بالوقاية من فايروس كورونا أطلقت “حياتنا” حملة توعوية بعنوان : “#عرفنا لك” عبر حسابهم بتويتر .
وتجاوز عدد التغريدات عبر هاشتاق “#عرفنا لك” خلال يوم أمس الأربعاء أكثر من 6000 آلاف تغريدة حيث تصدر الهاشتاق الأول على المملكة.
وتتحدث حملة “#عرفنا لك” عن أهمية الالتزام بالوسائل الوقائية والتوعوية من فايروس كورونا حيث استفاد من هذا الحملة أكثر من 70 ألف مستفيد خلال ثلاث أيام من انطلاقة الحملة.
ورفعت الحملة شعار: “يا كورونا عرفنا سبل الوقاية منك.. عرفنا كيف نحاربك.. عرف الوطن كيف يكوّن سداً منيعاً بينك وبين شعبه”.
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