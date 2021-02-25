الخارجية الإيرانية: فشلوا عسكريا في سوريا فأعلنوا حربا اقتصادية وإعلامية

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء ذلك في تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال لقائه مع وزير الإعلام السوري، عماد سارة، والتي نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

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وقال زاده: " الدول التي شنت الحرب الإرهابية على سوريا فشلت في تحقيق أهدافها عبر الحرب الميدانية فتحولت إلى الحرب الاقتصادية والإعلامية للتضييق على الشعب السوري وتضليل الرأي العام عبر ممارسة سياسة قلب المفاهيم وتشويه الحقائق الأمر الذي يتطلب التعاون والتنسيق للمواجهة في الفضاء الإعلامي كما في الميدان".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "وسائل الإعلام المعادية تحاول شيطنة علاقات الصداقة السورية الإيرانية، المبنية على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة بهدف التأثير عليها مؤكداً أن هذه المحاولات مصيرها الفشل كما فشلت جميع المحاولات السابقة".

يذكر أن العلاقات السورية الإيرانية، مشتركة في عدد كبير من الأنشطة، لعل أبرزها، مجال الملاحة البحرية.

حيث أعلنت طهران تدشين خط بحري مباشر مع دمشق، بين ميناء بندر عباس، الذي يقع في محافظة هرمزكان جنوبي إيران وميناء اللاذقية السوري.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فإنه "وفق برنامج دعم الصادرات والخطط الموضوعة داخل البلاد، سيبدأ العمل بهذا الخط البحري مباشر اعتبار من 10 مارس/آذار 2021".