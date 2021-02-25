شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 182 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس (كورونا) بالجزائر، تسجيل 182 إصابة بفيروس (كورونا) و3 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال فورار -فى مؤتمره الصحفى اليومي- إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 112 ألفا و461 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى2970 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 77 ألفا و597 حالة، بعد شفاء 155 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلبالوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 21 مصابا فى العناية المركزة.

كانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليهامنذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا فى 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.