شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: اعتقال إرهابى بارز بعملية استخبارية غربى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقي، باعتقال "إرهابى بارز" بعملية استخبارية غربى العاصمة العراقية بغداد.

قال المصدر الأمنى ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء - إن جهاز المخابرات العراقى تمكن من الإطاحة بالإرهابى نمر سويد المسمى بـ(نمر بغداد) خلال عملية استخبارية خاطفة فى منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد، موضحًا أن المعتقل "يشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ فى ما تسمى بولاية الجنوب فى تنظيم داعش الإرهابي".