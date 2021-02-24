شكرا لقرائتكم خبر عن معهد المباحث يعلن نتائج القبول المبدئي على ثلاث رتب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - أعلن معهد المباحث العامة نتائج القبول المبدئي للرتب التالية (رقيب- عريف- جندي) لعام 1442هـ، بكافة مناطق المملكة.

وأهاب المعهد بجميع المقبولين مبدئيًّا إحضار المستندات المطلوبة والتقيد بالتعليمات المذكورة.

وأوضح المعهد أن المستندات المطلوبة هي على النحو التالي:

– طباعة نموذج طلب التحاق بالخدمة العسكرية من الموقع، والقيام بتعبئته وتوقيعه من الجهات المختصة، وإحضاره في موعد المراجعة.

– صورتان طبق الأصل من المؤهل الدراسي والشهادات الإضافية المطلوبة للوظيفة.

– عدد (4) صور واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم مع إحضار الأصل للمطابقة.

– صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك.

– صورتان واضحة ومكبرة من سجل الأسرة للمتقدم إذا كان متزوجًا.

– صورتان واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية وسجل الأسرة لوالد المتقدم.

– صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لجد المتقدم(إن وجد).

– صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لولي أمر المتقدم مع ما يثبت ذلك (في حال عدم وجود والده).

– صورة الهوية الوطنية للأم في حال لم تكن مضافة في سجل الأسرة للأب أو أي إثبات للأم.

– عدد (8) صور حديثة وملونة ومكشوف الرأس مقاس (4*6) بالزي السعودي وتكون خلفية بيضاء.

– إحضار نسختان من السجل الأكاديمي لحاملي درجتي البكالوريوس والدبلوم مع الأصل للمطابقة.

– معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

– ملف بلاستيك شفاف علاق توضع فيه جميع الطلبات المذكورة أعلاه، وفي حال وجود نواقص يستبعد المتقدم من اللجنة.

وأوضحت إدارة المعهد أن التعليمات المراد التقيد بها هي:

– الحضور بالزي الرياضي: بنطلون أسود وفنيلة بيضاء لا تحتوي على أي شعار، وحذاء رياضي.

– يجب التقيد بالمواعيد والمواقع المحددة للمتقدم.

– يجب تحميل تطبيق (توكلنا) وإبراز النتيجة قبل الدخول، مع التقيد بالإجراءات والاحترازات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

– طباعة إشعار المراجعة، وإحضاره أثناء المراجعة.

– يجب على المتقدم طباعة النموذج التالي وتعبئته بمنتهى الدقة والوضوح وإحضاره في موعد المراجعة (اضغط هنا لتحميل النموذج).

– في حال تأخر أو غياب الطالب عن المراجعة في الوقت المحدد سيفقد حقه في استكمال إجراءات القبول والتسجيل، علمًا بأن قبول الطالب المبدئي لا يعني قبوله نهائيًّا.

– يمنع اصطحاب المرافقين (أيًّا كانت صلة القرابة).

وأضاف معهد المباحث العامة أنه يمكنمعرفة نتيجة القبول المبدئي، من خلال الرابط التالي الرابط التالي: (هنا).